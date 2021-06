Visite-croquis adultes : Dans la peau de Lesueur au Bout du monde Le Havre, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Le Havre.

Visite-croquis adultes : Dans la peau de Lesueur au Bout du monde 2021-07-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-04

Le Havre Seine-Maritime

Dans le cadre de l’Escale australienne. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Venez vous perdre au Bout du monde pour trouver l’inspiration ! Après avoir fait connaissance avec les dessins de Charles-Alexandre Lesueur et sa passion pour la géologie, le guide vous propose d’observer de près le patrimoine géologique et paysager du cap de la Hève. Au pied des falaises, vous vous initiez au dessin et à l’aquarelle tel un véritable naturaliste.

Matériel fourni. Chaussures de marche conseillées.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 2h

Dans le cadre de l’Escale australienne. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Venez vous perdre au Bout du monde pour trouver l’inspiration ! Après avoir fait connaissance avec les dessins de Charles-Alexandre Lesueur et sa passion pour la…

Dans le cadre de l’Escale australienne. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Venez vous perdre au Bout du monde pour trouver l’inspiration ! Après avoir fait connaissance avec les dessins de Charles-Alexandre Lesueur et sa passion pour la géologie, le guide vous propose d’observer de près le patrimoine géologique et paysager du cap de la Hève. Au pied des falaises, vous vous initiez au dessin et à l’aquarelle tel un véritable naturaliste.

Matériel fourni. Chaussures de marche conseillées.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 2h

dernière mise à jour : 2021-06-24 par