A partir de 14h Visite couplée entre le Muséum de Bordeaux et le MADD-Bordeaux En franchissant les portes du Muséum de Bordeaux, on découvre la richesse de la biodiversité sous toutes ses formes. Au fil du temps, l’Homme a profondément transformé son environnement pour mieux le maitriser. Quel a été l’impact des activités humaines, dont la domestication, sur les écosystèmes et la biodiversité ? Une nouvelle génération de paysans invente des processus pour produire en prenant en compte les particularités du contexte naturel. 14h : Au Muséum de Bordeaux, visite commentée “La nature vue par les hommes”. 16h : Au madd-bordeaux, visite commentée “Paysans designers, l’agriculture en mouvement”. Les visiteurs se déplacent individuellement d’un musée à l’autre.

Tarifs : MADD : 5 € l’entrée + 1 € visite commentée ; Muséum : 7 € l’entrée + 1 € visite commentée. Sur réservation auprès du madd-bordeaux : artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr (pour les deux musées). Limite des places : 15

Thématique : “La nature vue par les hommes et transformée par les paysans”. Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T17:00:00

