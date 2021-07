Visite croisée de la Cité internationale des arts Cité internationale des arts, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 10h à 12h

gratuit

Ce parcours met en regard une sélection d’œuvres des expositions Zone Franche et Répare Reprise, à travers le prisme du déplacement des humains, de leurs imaginaires et de leurs regards.

À la Cité internationale des arts, à l’initiative et en partenariat avec l’association Portes ouvertes sur l’art, l’exposition donne voix à des artistes qui ont connu l’exil et tentent de réparer leurs espaces intimes. La visite se poursuit à l’Institut des Cultures d’Islam où l’imperméabilité des frontières et des enclaves économiques est mise en question.

En partenariat avec la Cité internationale des arts et l’association Portes ouvertes sur l’art.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de l’AFD et de Veolia

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

7 : Pont Marie (143m) 1 : Saint-Paul (344m)



Contact :Institut des Cultures d’Islam https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam

Saïdou Dicko, courtesy Galerie Afikaris