Visite crépusculaire du bocage

2022-07-06 – 2022-07-06

Un jour habituel dans le bocage à une heure inhabituelle. Une sortie qui se déroule avant la tombée de la nuit pour découvrir l’environnement bocager et les berges du Cher avec un retour au crépuscule. Le moment idéal pour voir le bocage s’endormir et s’éveiller à la fois tout en profitant de la fraicheur retrouvée en fin de journée. Une sortie entre deux instants, entre chien et loup.

© Abbaye de Noirlac

