Guchan Hautes-Pyrénées Guchan RV 19h devant la mairie de Tramezaïgues Visite à deux voix, en partenariat avec le Parc National des Pyrénées, autour de la faune nocturne et diurne et son habitat dans le village.

Aux flambeaux (sous réserve) ou prévoir lampes de poche.

Avec repas tiré du sac.

