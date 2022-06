Visite créative en famille au Musée Henri Martin: Voyage entre rêve et réalité

Visite créative en famille au Musée Henri Martin: Voyage entre rêve et réalité, 23 juillet 2022, . Visite créative en famille au Musée Henri Martin: Voyage entre rêve et réalité

2022-07-23 16:00:00 – 2022-07-23 17:30:00 EUR Pour adultes et enfants de 6 à 10 ans

Sur réservation Une invitation au voyage au fil des œuvres de l’artiste-Reine, Margrethe II de Danemark: une découverte à faire en famille autour de paysages d’ici et d’ailleurs, entre rêve et réalité, entre observation et création. Pour adultes et enfants de 6 à 10 ans

dernière mise à jour : 2022-06-02

