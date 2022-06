Visite créative en famille au Musée Henri Martin: Dans le secret des couleurs

Visite créative en famille au Musée Henri Martin: Dans le secret des couleurs, 2 juillet 2022, . Visite créative en famille au Musée Henri Martin: Dans le secret des couleurs

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02 17:30:00 Pour adultes et enfants de 2 à 5 ans

Sur réservation Cette approche est conçue pour les plus jeunes est rythmée par des temps de jeu et de manipulation pour découvrir en famille le secret des couleurs. Un atelier créatif pour petites mains complète cette immersion dans un monde multicolore. Pour adultes et enfants de 2 à 5 ans

