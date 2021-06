Nice Musée national Marc Chagall Alpes-Maritimes, Nice Visite créative – Crée ton arc-en-ciel Musée national Marc Chagall Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Visite créative – Crée ton arc-en-ciel Musée national Marc Chagall, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice. Visite créative – Crée ton arc-en-ciel

Musée national Marc Chagall, le samedi 3 juillet à 18:00

Crée ton arc-en-ciel ! ———————- Cette visite créative, qui se déroule dans les salles de la collection permanente, dédiées au Message Biblique, a pour objectif de sensibiliser le jeune public à la notion de lumière et sa symbolique, dans les œuvres de Marc Chagall, et de les initier au phénomène optique de l’arc-en-ciel, en utilisant le prisme et le cercle des couleurs en mouvement. Cette visite a été conçue en lien également avec l’exposition en cours « Je suis bleue » de Cécile Bart.

Réservation obligatoire

Atelier créatif autour des couleurs et de la lumière Musée national Marc Chagall 36 Avenue Docteur Ménard, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée national Marc Chagall Adresse 36 Avenue Docteur Ménard, 06000 Nice Ville Nice lieuville Musée national Marc Chagall Nice