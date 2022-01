Visite créative : cartographes d’un jour Leyme Leyme Catégories d’évènement: Leyme

Leyme Lot Leyme Le nez en l’air, un appareil photo à la main et une lampe torche dans la poche… Paré pour une découverte originale

du patrimoine de Leyme ! Un objectif : représenter le village de façon créative pour imaginer une carte aux

mystères… support d’un futur jeu de piste proposé courant 2022.

Accompagnés de l’artiste plasticienne Emmanuelle Enfrin et d’un guide, petits et grands arpentent le village à l’affût du moindre détail puis créent une œuvre collective qui servira aux futurs explorateurs du patrimoine leymois. Pour qui : de 7 à 12 ans (parents bienvenus)

Pratique : amener des chaussures confortables et un vêtement chaud

Sur réservation

Présenté par l’ Astrolabe Grand-Figeac, le Pays d’art & d’histoire, Grand – Figeac et Ville de Figeac +33 5 65 10 07 81 @médiathèque de leyme

