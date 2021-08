Strasbourg Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration Bas-Rhin, Strasbourg Visite « coups de projecteurs au Musée Tomi Ungerer: un musée dans la Neustadt » (30 min) Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite « coups de projecteurs au Musée Tomi Ungerer: un musée dans la Neustadt » (30 min)
Musée Tomi Ungerer – Centre International de l'Illustration, 19 septembre 2021, Strasbourg.

Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration, le dimanche 19 septembre à 16:00 Gratuit. Entrée libre.

Le Musée Tomi Ungerer est installé dans la Villa Greiner, construite en 1884 dans le quartier de la Neustadt. Elle révèle pourtant une architecture très française. Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration 2 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

