Visite “coups de projecteurs au Musée Tomi Ungerer: “un humour noir … et blanc” (30 min): quel est le point commun entre un escargot et un TGV ? La réponse à la fin de la visite. Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration 2 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

