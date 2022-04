Visite couplée du Musée de l’Elevage et du Charolais et du Marché au Cadran Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert Catégories d’évènement: Moulins-Engilbert

Visite couplée du Musée de l'Elevage et du Charolais et du Marché au Cadran.

Remontez le temps à la Maison de l’Élevage et du Charolais située à Moulins-Engilbert, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan. De l’Ancien Régime au début du XXème siècle, plongez dans la vie quotidienne des éleveurs, découvrez les origines et nouvelles techniques d’élevage de la célèbre vache charolaise qui ont permis son exportation dans le monde entier. Puis, au marché au Cadran, premier marché de France à carte verte et exportation directe, laissez-vous guider dans les salles de ventes pour tout comprendre du circuit de vente des ovins. RDV sur place à 15h, 29 route de Châtillon à Moulins-Engilbert. Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme ou par téléphone au 03 86 30 43 10, au plus tard la veille avant 17h30. Visite couplée du Musée de l’Elevage et du Charolais et du Marché au Cadran.

Remontez le temps à la Maison de l'Élevage et du Charolais située à Moulins-Engilbert, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan. De l'Ancien Régime au début du XXème siècle, plongez dans la vie quotidienne des éleveurs, découvrez les origines et nouvelles techniques d'élevage de la célèbre vache charolaise qui ont permis son exportation dans le monde entier. Puis, au marché au Cadran, premier marché de France à carte verte et exportation directe, laissez-vous guider dans les salles de ventes pour tout comprendre du circuit de vente des ovins. RDV sur place à 15h, 29 route de Châtillon à Moulins-Engilbert. Inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme ou par téléphone au 03 86 30 43 10, au plus tard la veille avant 17h30.

