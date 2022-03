Visite côté coulisses avec Monique Drieux Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Musée Narbo Via, le samedi 26 mars à 14:30

Accompagné d’un médiateur, explorez les coulisses du musée Narbo Via en parcourant ses espaces professionnels et découvrez les métiers du musée en compagnie de Monique Drieux, directrice du laboratoire de restauration archéologique Materia Viva.

2 € en plus du billet d’entrée

