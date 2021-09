Moissac Abbaye Saint-Pierre Moissac, Tarn-et-Garonne Visite costumée “Une curiste à Moissac dans les Années folles” Abbaye Saint-Pierre Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Faites une plongée dans le Moissac des années 30 et rejoignez Madeline, curiste en 1936, qui vous a invité pour une balade à travers la ville. De l’abbaye jusqu’à l’uvarium, elle vous parlera avec humour de cette époque et de quelques figures emblématiques qui animaient notre belle cité uvale.

Réservation, places limitées

