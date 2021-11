Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600, Sully-sur-Loire Visite costumée Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: 45600

Sully-sur-Loire

Visite costumée Sully-sur-Loire, 31 octobre 2021, Sully-sur-Loire. Visite costumée Sully-sur-Loire

2021-10-31 15:00:00 – 2021-10-31

Sully-sur-Loire 45600 Sully-sur-Loire – par le château de Sully sur Loire – Une visite costumée c’est mieux pour vivre dans un château… ne serait-ce que durant une visite! C’est ce qui vous est proposé cette année!

Pour les enfants de 6 à 12 ans – sur réservation

Visite costumée en lieu et place de la visite classique – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Exposition Playmobil autour du thème des châteaux chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 http://www.chateausully.fr/ – par le château de Sully sur Loire – Une visite costumée c’est mieux pour vivre dans un château… ne serait-ce que durant une visite! C’est ce qui vous est proposé cette année!

Pour les enfants de 6 à 12 ans – sur réservation

Visite costumée en lieu et place de la visite classique – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OT du Val de Sully

Sully-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 45600, Sully-sur-Loire Autres Lieu Sully-sur-Loire Adresse Ville Sully-sur-Loire lieuville Sully-sur-Loire