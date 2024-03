Visite costumée Rives-en-Seine, vendredi 3 mai 2024.

Visite costumée Rives-en-Seine Seine-Maritime

Revêtez des costumes et/ou des accessoires du XIXe siècle et suivez le guide… lui aussi en costume d’époque ! Des surprises vous attendent à l’issue de la visite… Une véritable plongée dans le XIXe siècle à partager en famille !

Vendredi 3 mai de 15h à 16h30

Tarifs 3 € (en plus du droit d’entrée)

Renseignements et réservations musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11

Jauge maximale 30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 15:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees.departementaux@seinemaritime.fr

