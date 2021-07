Visite costumée pour enfants : Le Festin de Fébus Couvent des Jacobins, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

Visite costumée pour enfants : Le Festin de Fébus

du mercredi 7 juillet au mercredi 18 août à Couvent des Jacobins

### Visite ludique de l’exposition en famille Visite amusante de l’exposition adaptée au jeune public… durant laquelle les enfants pourront revêtir de somptueuses tenues médiévales et incarner des personnages de l’histoire ! Chevaliers, dames, hérault d’arme, boulangère, capitoul… à qui votre enfant voudra-t-il emprunter son identité pour une plongée ludique dans l’exposition [_ »Le festin de fébus »_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/31214/Jacobins%20%3A%20Le%20Festin%20de%20Fébus%20) ? ### Plus d’infos [Site du Couvent des Jacobins ](https://www.jacobins.toulouse.fr/lefestindefebus) ![]() ### Infos pratiques * Tous les mercredis à 15h, du 7 juillet au 22 août. * Pour en profiter, rendez-vous à la billetterie-boutique du couvent des Jacobins, 30 minutes environ avant le début de l’animation. * Il vous est également possible d’acheter votre billet en avance sur place à la billetterie-boutique. * Jauge limitée à 18 personnes (adultes et enfants compris) et dans la limite des costumes disponibles (12 costumes pour les 4-8 ans et 10 costumes pour les 8-12 ans) * Les tenues seront désinfectées par l’équipe du Couvent des Jacobins après chaque visite pour permettre une animation en toute sécurité. * Animation adaptée aux enfants de 4 à 12 ans * Durée : 1h environ (+ 20 min pour se vêtir)

3 € en plus du billet d’entrée au cloître

Culture

Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

