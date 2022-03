Visite costumée Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Visite costumée Château de Chamerolles, 10 avril 2022, Chilleurs-aux-bois. Visite costumée

du dimanche 10 avril au dimanche 8 mai à Château de Chamerolles

Visite costumée lors des vacances de Pâques Dimanches 10 avril et 1 et 8 mai 2022 à 14h30 Habillez-vous avec un costume d’époque et parcourez le château en compagnie d’un guide, le tout en vous prenant pour un chevalier, une comtesse, un.e guerrier.e, … 6-13 ans Tarif d’entrée du château durée environ 1h15 Sur réservation Visites costumées Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T14:30:00 2022-04-10T16:00:00;2022-05-01T14:30:00 2022-05-01T16:00:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Château de Chamerolles Adresse Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois lieuville Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/

Visite costumée Château de Chamerolles 2022-04-10 was last modified: by Visite costumée Château de Chamerolles Château de Chamerolles 10 avril 2022 Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-Bois

Chilleurs-aux-bois