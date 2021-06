Dax Dax Dax, Landes Visite « conteurs d’eaux » Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite « conteurs d’eaux » Dax, 29 juin 2021-29 juin 2021, Dax. Visite « conteurs d’eaux » 2021-06-29 16:00:00 – 2021-06-29 17:00:00 RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax Landes Dax EUR 6 A Dax, tout tourne autour de l’eau, même son nom, dérivé de « Acqs » (les eaux)… Alors venez écouter des contes et légendes sur les eaux, entre chien et loup… A Dax, tout tourne autour de l’eau, même son nom, dérivé de « Acqs » (les eaux)… Alors venez écouter des contes et légendes sur les eaux, entre chien et loup… +33 5 58 56 86 86 A Dax, tout tourne autour de l’eau, même son nom, dérivé de « Acqs » (les eaux)… Alors venez écouter des contes et légendes sur les eaux, entre chien et loup… A Dax, tout tourne autour de l’eau, même son nom, dérivé de « Acqs » (les eaux)… Alors venez écouter des contes et légendes sur les eaux, entre chien et loup… OITT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Dax Adresse RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Ville Dax lieuville 43.70997#-1.05537