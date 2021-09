Paris Musée d'art moderne de la Ville de Paris Paris Visite Contempler dans l’exposition Anni et Josef Albers Musée d’art moderne de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite Contempler dans l’exposition Anni et Josef Albers Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 19 septembre 2021, Paris. Visite Contempler dans l’exposition Anni et Josef Albers

Musée d’art moderne de la Ville de Paris, le dimanche 19 septembre à 15:00

Cette visite vous propose d’expérimenter la contemplation d’une œuvre par la relaxation et le lâcher prise avec le Wutao, un art énergétique accessible à tous. Cette expérience se poursuit par la présentation de l’ensemble de l’exposition Anni et Josef Albers, L’Art et la vie, et se termine par un échange entre les participants.

Gratuit, sur inscription, Limitée à 25 personnes

Cette visite vous propose d’expérimenter la contemplation d’une œuvre par la relaxation et le lâcher prise avec le Wutao, un art énergétique accessible à tous. Musée d’art moderne de la Ville de Paris 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée d'art moderne de la Ville de Paris Adresse 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée d'art moderne de la Ville de Paris Paris