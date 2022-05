Visite Contée Secrets de Jardins Elbeuviens Jardin Rene Youinou Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Visite Contée Secrets de Jardins Elbeuviens Jardin Rene Youinou, 15 mai 2022, Elbeuf. Visite Contée Secrets de Jardins Elbeuviens

Jardin Rene Youinou, le dimanche 15 mai à 15:00

Secrets de jardins Elbeuviens / Visite contée Dans le cadre de Natur’Elbeuf proposée par la ville d’Elbeuf sur Seine. Une source qui court, des jardins aux herbes folles, des feuilles qui tombent, des roses qui fânent et même des empoisonneuses…Les jardins elbeuviens se racontent. Gratuit – Tout public Rendez-vous dimanche 15 mai, à 15h, au jardin René Youinou – rue Boucher de perthes.

Gratuit – Tout public

Secrets de jardins Elbeuviens / Visite contée Dans le cadre de Natur’Elbeuf proposée par la ville d’Elbeuf sur Seine. Une source qui court, des jardins aux herbes folles, des feuilles qui… Jardin Rene Youinou 30, rue boucher de perthes, Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Jardin Rene Youinou Adresse 30, rue boucher de perthes, Elbeuf sur Seine Ville Elbeuf lieuville Jardin Rene Youinou Elbeuf Departement Seine-Maritime

Jardin Rene Youinou Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

Visite Contée Secrets de Jardins Elbeuviens Jardin Rene Youinou 2022-05-15 was last modified: by Visite Contée Secrets de Jardins Elbeuviens Jardin Rene Youinou Jardin Rene Youinou 15 mai 2022 Elbeuf jardin Rene Youinou Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime