Aître Saint-Maclou, le dimanche 19 septembre à 10:00 Lors de cette visite à deux voix, vous serez transportés dans l’Aître Saint-Maclou au temps des épidémies de peste. Aître Saint-Maclou 186, rue Martainville, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

