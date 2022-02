Visite contée « Princesses et chevaliers » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite contée « Princesses et chevaliers » Brest, 15 février 2022, Brest. Visite contée « Princesses et chevaliers » Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest

2022-02-15 – 2022-02-15 Musée National de la Marine Boulevard de la Marine

PRINCESSES ET CHEVALIERS Le trésor du chevalier Gilles a disparu ! Guidés par la duchesse Anne, les enfants mènent l'enquête et interrogent les œuvres du musée. La visite est suivie d'un goûter. Durée : 1h30 Pour les vacances de Toussaint inscription à partir du 12 octobre. Sur réservation au 02 98 37 75 51, 12 places disponibles. Attention, l'accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite et inaccessible aux personnes en fauteuil roulant.

