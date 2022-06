Visite contée pour les 3-6 ans Datura

2022-07-13 – 2022-07-13 Visite contée – Datura les mercredis du 13 juillet au 31 août à 15h

Qui a dit que les musées n’étaient pas adaptés aux jeunes enfants ? Lors de cette visite originale, suivez les aventures d’une petite fée à travers le musée. Visites-ateliers et visite contée : réservation conseillée au 03 88 89 08 14

Nombre de places limité – 5€/enfant + entrée du musée

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour la visite contée Lors de cette visite originale, suivez les aventures dd’une petite fée à travers le musée Lalique ! Visite contée – Datura les mercredis du 13 juillet au 31 août à 15h

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour la visite contée

