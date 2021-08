Paris Institut des Cultures d'Islam (ICI) île de France, Paris Visite contée, poétique et musicale par Leili Anvar Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’évènement: île de France

Leili Anvar propose une création inédite mêlant la démarche artistique contemporaine d’Hossein Valamanesh aux vers de Djalâl ad-Dîn Rûmi, poète persan incontournable du 13ème siècle. Leili Anvar propose une création inédite mêlant la démarche artistique contemporaine d’Hossein Valamanesh aux vers de Djalâl ad-Dîn Rûmi, poète persan incontournable du 13ème siècle. Accompagnée par les douces mélodies de ney d’Hossein Anvari, elle invite le visiteur à déambuler de façon intime dans l’univers de l’artiste, à la découverte de ses références culturelles et de ses sources d’inspirations. Leili Anvar est maître de conférences en langue et littérature persane, traductrice et chroniqueuse. Ses travaux sont principalement consacrés à l’étude de la littérature mystique ainsi qu’à la littérature amoureuse et ses développements spirituels. Concerts -> Musiques du Monde Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson Paris 75018

