Venez voyager au rythme de la voix de Manuella Yapas, elle vous guidera dans l’exposition « UN AUTRE MONDE///DANS NOTRE MONDE » au travers d’une visite contée. Famille avec enfants de 3 à 6 ans / les enfants doivent être accompagnés. Capacité de l’atelier : 15 personnes Gratuit sur inscription Retrouvez toute la programmation sur notre site internet : [https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/la-nuit-des-musees-au-frac/](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/la-nuit-des-musees-au-frac/)

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T16:45:00

