2021-09-18 Rue du Baillage Ancienne prison
Rives-en-Seine

Perrine, jeune chapelière du 16ème vous contera sa vie, son travail, ses aventures dans la cité médiévale à la lueur des flambeaux. sandrineperegrine@gmail.com +33 6 61 72 53 69

