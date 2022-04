Visite contée Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Visite contée Musée de la Toile de Jouy, 28 avril 2022, Jouy-en-Josas. Visite contée

Musée de la Toile de Jouy, le jeudi 28 avril à 15:00

Pendant les vacances scolaires, les tout-petits voyagent dans l’univers des toiles de Jouy. A travers les motifs imprimés, ils suivent la merveilleuse histoire d’un oiseau à la découverte d’un pays où les enfants jouent avec les couleurs, les fruits, les fleurs et les animaux…

12€/enfants

Pour les tout-petits Musée de la Toile de Jouy 54 rue charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Musée de la Toile de Jouy Adresse 54 rue charles de Gaulle, 78350 Ville Jouy-en-Josas lieuville Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Departement Yvelines

Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Visite contée Musée de la Toile de Jouy 2022-04-28 was last modified: by Visite contée Musée de la Toile de Jouy Musée de la Toile de Jouy 28 avril 2022 JOUY EN JOSAS Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas

Jouy-en-Josas Yvelines