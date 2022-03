Visite contée « L’Heure Bleue » Le Grand Café Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Visite contée « L’Heure Bleue » Le Grand Café, 2 avril 2022, Saint-Nazaire. Visite contée « L’Heure Bleue »

Le Grand Café, le samedi 2 avril à 11:00 Gratuit sur réservation

Une invitation pour les petits et leurs parents à mener une expédition visuelle et sensorielle au sein de l’exposition ! Le Grand Café Place des quatre z’horloges 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Ville Port Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Le Grand Café Adresse Place des quatre z'horloges 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Le Grand Café Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique

Le Grand Café Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

Visite contée « L’Heure Bleue » Le Grand Café 2022-04-02 was last modified: by Visite contée « L’Heure Bleue » Le Grand Café Le Grand Café 2 avril 2022 Le Grand Café Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Loire-Atlantique