Visite contée : les toits salisiens

Visite contée : les toits salisiens, 17 octobre 2022, . Visite contée : les toits salisiens



2022-10-17 16:30:00 – 2022-10-17 Une visite très originale où l’on découvre l’histoire de Salies-de-Béarn les yeux tournés vers le ciel !

Les toits de la ville vous révèleront leurs secrets de la tuile « picon » sur « coyaux »… Laissez-vous guider par des bénévoles passionnés qui vous expliqueront l’originalité de ces toitures rouges et pointues. Une visite très originale où l’on découvre l’histoire de Salies-de-Béarn les yeux tournés vers le ciel !

Les toits de la ville vous révèleront leurs secrets de la tuile « picon » sur « coyaux »… Laissez-vous guider par des bénévoles passionnés qui vous expliqueront l’originalité de ces toitures rouges et pointues. Une visite très originale où l’on découvre l’histoire de Salies-de-Béarn les yeux tournés vers le ciel !

Les toits de la ville vous révèleront leurs secrets de la tuile « picon » sur « coyaux »… Laissez-vous guider par des bénévoles passionnés qui vous expliqueront l’originalité de ces toitures rouges et pointues. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville