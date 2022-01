Visite contée – Les secrets de Brécilien Iffendic, 5 février 2022, Iffendic.

Visite contée – Les secrets de Brécilien Iffendic

2022-02-05 10:00:00 – 2022-02-20 17:00:00

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic

Forêt légendaire et impénétrable qui pour certains serait un lieu de magie et de mystères et pour d’autres, un endroit débordant de magnétisme, et si quelqu’un connaissait tous ses secrets ?

Jérome, a grandi avec les contes et légendes de Brocéliande et de Bretagne, et a percé les secrets de cette forêt magique avec son grand-père druide…

– Vacances de Février : de 10h00 à 17h00 et les week-ends

– A partir du mois de Mars, balades tous les week-ends et en semaine sur réservation

Inscription obligatoire – Départ Lac de Trémelin

lessecretsdebrecilien@gmail.com +33 7 78 04 71 24 http://www.les-secrets-de-brecilien.fr/



