Visite contée : Les contes du Shanhaijing Caen, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Caen.

Visite contée : Les contes du Shanhaijing 2021-07-04 15:00:00 – 2021-07-04 16:00:00 Musée des Beaux-Arts Château de Caen

Caen Calvados

Chaque premier week-end du mois, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose des animations gratuites.

Toute l’année, le premier dimanche du mois de 15h à 16h, petits et grands découvrent les collections permanentes du musée en s’amusant. Alternant séquences actives et temps de médiation, ces visites sont adaptées aux enfants de 6 à 12 ans.

Découvrez ce dimanche une visite sur les traces des peintres italiens, flamands et français.

Plus d’informations sur le site du Musée des Beaux-Arts.

Chaque premier week-end du mois, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose des animations gratuites.

Toute l’année, le premier dimanche du mois de 15h à 16h, petits et grands découvrent les collections permanentes du musée en s’amusant….

mba@caen.fr +33 2 31 30 47 70 http://mba.caen.fr/fr

Chaque premier week-end du mois, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose des animations gratuites.

Toute l’année, le premier dimanche du mois de 15h à 16h, petits et grands découvrent les collections permanentes du musée en s’amusant. Alternant séquences actives et temps de médiation, ces visites sont adaptées aux enfants de 6 à 12 ans.

Découvrez ce dimanche une visite sur les traces des peintres italiens, flamands et français.

Plus d’informations sur le site du Musée des Beaux-Arts.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par