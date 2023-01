VISITE CONTÉE « LES AVENTURES DE BÉRENGÈRE » Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’Évènement: Sarthe

Sarthe Yvré-l’Évêque 5.5 EUR Dame Elvira, suivante de la reine Bérengère de Navarre, emmène les enfants sur les traces de cette reine méconnue qui a fondé l’Abbaye Royale de l’Épau. Pour les 3-6 ans, accompagnés des parents – Réservation obligatoire. Visite contée epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29 https://epau.sarthe.fr/autour-de-lexposition Yvré-l’Évêque

