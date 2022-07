Visite contée : la vie saunière salisienne

Visite contée : la vie saunière salisienne, 19 septembre 2022, . Visite contée : la vie saunière salisienne



2022-09-19 16:30:00 – 2022-09-19 Une balade originale contée par les bénévoles passionnés d’archéologie qui vous feront découvrir la vieille cité du sel… mais pas que ! Les premiers habitants gallo-romains fabricant du sel, un sanglier légendaire et pourquoi pas des cavalcades d’hommes portant des sameaux d’eau salée… Aiguisez votre curiosité en leur compagnie, vous ne serez pas déçus ! Une balade originale contée par les bénévoles passionnés d’archéologie qui vous feront découvrir la vieille cité du sel… mais pas que ! Les premiers habitants gallo-romains fabricant du sel, un sanglier légendaire et pourquoi pas des cavalcades d’hommes portant des sameaux d’eau salée… Aiguisez votre curiosité en leur compagnie, vous ne serez pas déçus ! Une balade originale contée par les bénévoles passionnés d’archéologie qui vous feront découvrir la vieille cité du sel… mais pas que ! Les premiers habitants gallo-romains fabricant du sel, un sanglier légendaire et pourquoi pas des cavalcades d’hommes portant des sameaux d’eau salée… Aiguisez votre curiosité en leur compagnie, vous ne serez pas déçus ! dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville