Visite contée « Histoire & Légendes » Honfleur, 6 novembre 2021, Honfleur.

Visite contée « Histoire & Légendes » Honfleur

2021-11-06 18:30:00 – 2021-11-06

Honfleur Calvados

Dans une atmosphère propice à la féerie, partez à la découverte de la cité médiévale…

Les visites “Histoire et légendes” vous emmènent à travers les vieilles ruelles au cœur du Moyen-âge et vous dévoileront les charmes insoupçonnés de Honfleur…

Honfleur est une très vieille dame, avec plus de 1000 ans d’existence, plongez dans son histoire et laissez nous vous raconter ses légendes.

Suivez nous si vous avez toujours voulu savoir ce que cache le Vieux Bassin, qui est cet Arlequin salé dont on parle, ou encore où les pirates ont-ils enterré leur trésor…?

(gratuit pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB – sur présentation d’un justificatif de domicile le jour de l’animation)

+33 2 31 89 23 30

Honfleur

