Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône, Villefranche-sur-Saône Visite contée familiale Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Visite contée familiale Villefranche-sur-Saône, 27 octobre 2021, Villefranche-sur-Saône. Visite contée familiale 2021-10-27 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-27 Musée municipal Paul-Dini 2 Place Faubert

Villefranche-sur-Saône Rhône Villefranche-sur-Saône EUR Découvrez l’exposition « Le musée fête ses 20 ans – volet 2 » au travers d’une histoire contée par un médiateur : « Le fantôme du village ». Durée: 45 minutes + pause gourmande. musee.pauldini@villefranche.net +33 4 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com/ dernière mise à jour : 2021-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Musée municipal Paul-Dini 2 Place Faubert Ville Villefranche-sur-Saône lieuville 45.99086#4.72155