Visite contée familiale au musée 2021-09-19 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-19 Place Marcel Michaud (anciennement 2 place Faubert) Musée municipal Paul-Dini

Villefranche-sur-Saône Rhône Villefranche-sur-Saône Rhône Visite contée à deux voix. Durée 45 minutes, conseillée pour les 4-8 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation. Espace Grenette. Les médiateurs vous content l’histoire de «Joséphine et le musicien maudit ». reservation.musee@villefranche.net +33 4 74 68 33 70 https://musee-paul-dini.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de tourisme du Beaujolais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Place Marcel Michaud (anciennement 2 place Faubert) Musée municipal Paul-Dini Ville Villefranche-sur-Saône lieuville 45.99086#4.72103