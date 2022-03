Visite contée Exposition Art Postal Maison d’Oralité et Transmission Portets Catégories d’évènement: Gironde

Maison d’Oralité et Transmission, le jeudi 31 mars à 17:00

Un tour de contes et DIX MOTS —————————– ### autour des Créations artistiqes ### en Art Enveloppes * [Les Samedis 2 Avril – 7 Mai – 4 Juin](https://loucapet.monsite-orange.fr/) * [Accueil:18h30](https://loucapet.monsite-orange.fr/) Visites contées autour des Art Enveloppes Maison d’Oralité et Transmission 08 rue de la liberte 33640 portets Portets Gironde

2022-03-31T17:00:00 2022-03-31T18:30:00

