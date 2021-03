Ainay-le-Vieil Jardins du château d'Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil, Cher Visite contée et musicale Jardins du château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Catégories d’évènement: Ainay-le-Vieil

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardins du château d’Ainay-le-Vieil Tarif adulte château, parc et jardins : 9€ / parc et jardins : 8€. Enfant 5 à 11 ans château parc et jardins : 5€ / parc et jardins : 4€. Enfant 12 à 18 ans château parc et jardins : 7€ / parc et jardins : 6€

Au gré de leur promenade dans les jardins, les visiteurs pourront écouter les poèmes et les récits du conteur Michel Auvent et la musique de la cithare exécutée par un musicien de grand talent. Jardins du château d’Ainay-le-Vieil 7 rue du Château 18200 Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T19:00:00

