Visite contée et mise en musique de l’exposition permanente et du parc du musée Musée Edgar Clerc Le Moule Catégorie d’évènement: Le Moule

Visite contée et mise en musique de l’exposition permanente et du parc du musée Musée Edgar Clerc, 14 mai 2022, Le Moule. Visite contée et mise en musique de l’exposition permanente et du parc du musée

Musée Edgar Clerc, le samedi 14 mai à 19:00 Gratuit, inscription obligatoire, port du masque obligatoire

Visite contée et mise en musique de l’exposition permanente et du parc du musée avec le conteur Benzo, accompagnée d’instruments de musique Musée Edgar Clerc 440 route de la rosette 97160 le Moule Guadeloupe Le Moule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Moule Autres Lieu Musée Edgar Clerc Adresse 440 route de la rosette 97160 le Moule Guadeloupe Ville Le Moule lieuville Musée Edgar Clerc Le Moule

Musée Edgar Clerc Le Moule https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-moule/

Visite contée et mise en musique de l’exposition permanente et du parc du musée Musée Edgar Clerc 2022-05-14 was last modified: by Visite contée et mise en musique de l’exposition permanente et du parc du musée Musée Edgar Clerc Musée Edgar Clerc 14 mai 2022 Le Moule musée Edgar Clerc Le Moule

Le Moule