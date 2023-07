Visite contée en famille – « Le secret des quatre saisons » Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris, 25 avril 2023, Paris.

Le mardi 25 juillet 2023

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 21 juillet 2023

de 16h00 à 17h00

Le mardi 11 juillet 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Visite contée en famille dans le cadre de l’exposition temporaire « Peinture et céramique en dialogue » au musée Cernuschi.

Adultes et enfants plongent dans l’univers des contes japonais et célèbrent la nature enchanteresse. Herbes, fleurs, oiseaux, insectes, poissons défilent au gré des saisons et murmurent leurs secrets. Laissez-vous emporter par le vol d’un papillon, et découvrez les nombreux trésors qui se cachent parmi les œuvres.

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris

