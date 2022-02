Visite contée en famille 3-6 ans : Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite contée en famille 3-6 ans : Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud, 27 mars 2022, Versailles. Visite contée en famille 3-6 ans : Molière, la fabrique d’une gloire nationale

Espace Richaud, le dimanche 27 mars à 10:00

Genevieve, notre conteuse, et son ami Bobine, vous emmènent à la découverte de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale. Accompagné de conte, de musique, d’objets et pleins d’autres surprises, venez passer un temps privilégié en famille au coeur de notre exposition ! Pour les 3-6 ans, accompagné d’un adulte minimum Tarif : 8€ par personne Inscription obligatoire à [espace.richaud@versailles.fr](mailto:espace.richaud@versailles.fr) Pass vacinnal obligatoire pour les +16 ans Masque obligatoire dès 6 ans

Tarif : 8€ par personne / Inscription obligatoire à espace.richaud@versailles.fr

Visite contée à la découverte de l’exposition Molière, pour les 3-6 ans à partager en famille Espace Richaud 78, Boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Espace Richaud Adresse 78, Boulevard de la Reine 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Espace Richaud Versailles Departement Yvelines

Espace Richaud Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Visite contée en famille 3-6 ans : Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud 2022-03-27 was last modified: by Visite contée en famille 3-6 ans : Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud Espace Richaud 27 mars 2022 Espace Richaud Versailles Versailles

Versailles Yvelines