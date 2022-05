VISITE CONTÉE EN AFTERWORK

VISITE CONTÉE EN AFTERWORK, 20 mai 2022, . VISITE CONTÉE EN AFTERWORK

2022-05-20 – 2022-05-20 Lorsque la mémoire se heurte avec la réalité, les objets incarnent nos souvenirs. Installée dans la peau d’un personnage submergé par la mémoire de son arrière-grand-mère, Sylviane Blomme-pille vous attend pour refaire avec vous ce voyage extraordinaire. Lorsque la mémoire se heurte avec la réalité, les objets incarnent nos souvenirs. Installée dans la peau d’un personnage submergé par la mémoire de son arrière-grand-mère, Sylviane Blomme-pille vous attend pour refaire avec vous ce voyage extraordinaire. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville