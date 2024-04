Visite contée Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains, samedi 18 mai 2024.

Visite contée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30, 22h00 Ecclesia, cité patrimoine Entrée : 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine). Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles.

Remontez aux origines de Luxeuil et parcourez l’histoire du site archéologique Saint-Martin au cours d’un moment conté insolite et envoûtant.

Ecclesia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux – 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Ecclesia, 2000 ans d'histoire à Luxeuil-les-Bains

À Luxeuil-les-Bains, les curieux n’ont qu’à lever les yeux pour admirer tout le savoir-faire architectural des années passées. 17 sites classés monuments historiques, témoins de ce riche héritage, se dressent fièrement le long du sentier du patrimoine. Une concentration exceptionnelle pour cette petite ville.

Autrefois enfouis sous nos pieds, des fouilles ont par ailleurs révélé des vestiges archéologiques. Ils sont à présent précieusement conservés et mis en scène dans un bâtiment contemporain, prouesse architecturale de l’architecte local Michel Malcotti.

Et c'est bien tout ça l'Ecclesia : un bâtiment ouvrant sur les vestiges archéologiques de la place Saint-Martin et qui se veut également l'étendard de l'ensemble du patrimoine de cette station thermale. Riche de plus de 2 000 ans d'histoire, Luxeuil-les-Bains, dotée d'une architecture si singulière, est l'une des plus belles villes de la région.

