Visite contée duo: “Tout petit serpenteau!”

Visite contée duo: “Tout petit serpenteau!”, 29 avril 2022, . Visite contée duo: “Tout petit serpenteau!”

2022-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-29 11:00:00 11:00:00 Avec la lectrice et conteuse Elisabeth Cultien

Accompagné de papa ou maman serpent, le petit serpenteau n’a peur de rien ! Et pourquoi pas un moment privilégié dans une exposition à écouter de drôles d’histoires, comme un grand ! … ou presque ! dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville