Si vous croyez que Saint-Didier est un petit village sans histoire alors cette visite va vous étonner. Une multitude de gens s’y sont côtoyés : des paysans bien sûr, mais aussi des peintres, des séminaristes, des soldats, des orphelins, des médecins et des curistes venus de tous les horizons. Avec les explications historiques de Fabienne Faraud, médiatrice du patrimoine de la CoVe et les récits insolites de Damienne Pin et Murielle Magliozzi, conteuses du TRAC.

Sans inscription. Rendez-vous devant la mairie

Si vous croyez que Saint-Didier est un petit village sans histoire alors cette visite va vous étonner !

