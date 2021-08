Visite contée du patrimoine de l’eau Portail de la Cabanette, 19 septembre 2021, Aubignan.

Visite contée du patrimoine de l’eau

Portail de la Cabanette, le dimanche 19 septembre à 14:30

Exploration ludique et interactive au fil des fontaines, des lavoirs et du canal, animée par Coline Robert, médiatrice du patrimoine de la CoVe, en compagnie des conteuses Eliane Goudet et Frédérique Flèche du TRAC. Pour petits et grands.

Places limitées. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe

Portail de la Cabanette Avenue Frédéric Mistral 84810 Aubignan Aubignan Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00