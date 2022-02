Visite contée du Parc de l’Orangerie Parc de l’orangerie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Parc de l’orangerie, le dimanche 5 juin à 10:00 5 euros par personne. RDV devant l’entrée du bowling du Parc de l’Orangerie. Les enfants participants doivent être accompagnés d’un adulte.

Laissez-vous conter le Parc de l’Orangerie en compagnie de Pierre & Lise. Où il sera question d’un prince, d’une jolie maison alsacienne, de cigognes qui claquettent et de lieux cachés. Parc de l’orangerie Avenue de l’Europe/Rue François-Xavier Richter, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est Strasbourg Bas-Rhin

