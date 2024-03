Visite contée du jardin Jayoux « contes et légendes », avec une guide conférencière. Jardin Jayoux Grand-Failly, dimanche 2 juin 2024.

Visite contée du jardin Jayoux « contes et légendes », avec une guide conférencière. Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00 Jardin Jayoux entrée libre, balade contée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

De 10h00 à 18h00, dimanche, visite libre du Jardin « Jayoux » : des jardiniers seront présents pour répondre à vos questions. Vous pourrez découvrir de nombreuses variétés de végétaux, une mare, des techniques de permaculture, une roseraie, un jardin médicinal, etc…

A 15h00, une balade contée « Contes et légendes » vous est proposée par une guide conférencière. Durée 1h15, sur inscription au 06 85 81 67 21.

Jardin Jayoux 54260 Grand-Failly Grand-Failly 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 85 81 67 21 https://www.facebook.com/ascgrandfailly/ https://www.facebook.com/ascgf.jardinades/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 81 67 21 »}, {« type »: « email », « value »: « ascgrandfailly@gmail.com »}] Le Jardin Jayoux est une forêt comestible, il est le fruit de l’engagement, de la passion, et du travail des bénévoles de l’Association SocioCulturelle de Grand-Failly. La commune est partie prenante avec la mise à disposition d’une parcelle de 68 ares. Ce jardin est un havre de paix.

Un des objectifs est de valoriser l’environnement naturel local et de respecter le biotope actuel pour le mettre à la disposition de tous et d’en faire, à terme, mais rapidement, un point de visite notable dans le Longuyonnais. Des partenaires, spécialistes de l’environnement naturel ont été sollicités. Les zones les plus sensibles sont préservées et partiellement accessibles.

Une haie qui entoure tout le terrain a été plantée, ainsi que des grands arbres, des arbres fruitiers, des arbustes, une roseraie. Une terrasse en bois a été aménagée, la clôture autour du terrain a été posée. Les allées ont été dessinées, un jardin médicinal est en cours de réalisation. Du mobilier de détente bancs, tables, des toilettes sèches, des cabanes de jardin en matériaux renouvelables (bois, paille, et/ou de récupération) ont été mis en place. Le jardin Jayoux a été inauguré le 20 mai 2023. Parking dans la rue adjacente.

©Ghislain Bianchi