Profitez du coucher de soleil et de la formidable vue qui s’offre à vous depuis l’esplanade du château et laissez-vous bercer par les histoires de ce lieu qui connut bien des péripéties depuis le XIIe siècle. Elles vous seront racontées par Stéphanie Collet, animatrice de l’architecture et du patrimoine à la CoVe et Marc Castan de l’association Le Château du Beaucet. Les récits truculents du conteur du TRAC Gilbert Chiron achèveront de vous propulser au Moyen Age.

Entrée libre. Depuis le village suivre le chemin de l’alouette et les panneaux indiquant le château. Parking à proximité.

le château 84210 Le Beaucet Le Beaucet Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T22:00:00